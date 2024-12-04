سند شباب الصعيد بالمنيا يطلق مبادرة إحنا معاكم لدعم ذوي الإعاقة

قال محمد علي عبد المنعم، المتحدث الإعلامي لكيان سند شباب الصعيد بمحافظة المنيا، أن الكيان أطلق مبادرة تحت عنوان "إحنا معاكم" تحت شعار دعمنا حق ودمجنا واجب ، لدعم الأشخاص ذوي الاعاقة حول أهم الحقوق والواجبات بكيفية التعامل مع ذوي القدرات والهمم وذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.

وأكد " عبد المنعم "، أنه تم بدء اليوم الأول وانطلقت الفعليات أمس، الثلاثاء ، في ضوء الإحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد نظم الكيان احتفالاً بهذا الحدث بحضور عدد 100 من الأشخاص ذوي الاعاقة بمختلف أنواعها في جو تسوده الفرحه والمحبه ومن خلال الحفل تم عرض فقرات متنوعة من الأغاني والعروض الفنيه و بصحبة مجموعه من أولادنا من ذوي الإعاقة بقرية منهري التابعة لمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، واحى الحفل الفنان هيثم مصطفي ، وتم توزيع هدايا وجوائز وفقرات فنية وترفيهيه

جاء ذلك، بحضور القمص متي راجي والقس مينا القمص راعي كنيسه ماربولس ومارجرجس للاقباط الكاثوليك، و شفيق مكرم منسق مركز ابوقرقاص بكيان سند شباب الصعيد والعديد من الشخصيات والقيادات.

وأشار المتحدث الى، أن اليوم الأربعاء تم عمل زيارة إلى مدرسة ملوى الثانوية بنات بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم إدارة ملوى، لعمل ندوة تعريفية بالمبادرة وأهدافها، ورسالتها والتأكيد على أهم القضايا الخاصة بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة وأهم الحقوق والواجبات من منهج حقوقي وليس خيري ، لتغيير نظرة المجتمع لذوي الهمم واهم مكتسبات القوانين والاتفاقيات الدولية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة، و أحمد محمد علي، نقيب معلمي ملوي و ديرمواس ورئيس مجلس أمناء مدرسة ملوي الثانوية بنات، والكابتن سميه بهاء عضو المجلس القومي للمرأة بالمنيا ورئيس لجنة الإعاقة المركزية بكيان سند شباب الصعيد ومديرة المدرسة لمياء يونس محمود، وحضور عدد من المعلمات والاخصائيات الاجتماعيات والتطوير.

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا واشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ومتابعة تنفيذ معاونى وكيل الوزارة.