تفاصيل شحوط باخرة سياحية بنيل المنيا

تعرضت باخرة سياحية تدعي الي الشحوط في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا وعلى متنها 59 سائحا كانوا في طريقهم إلى محافظة بني سويف.

وبحسب مصدر من الوحدات المحلية لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، فإنه الباخرة السياحية كانت قادمة من مرسي اخناتون في محافظة المنيا ومتوجها إلى محافظة بني سويف، مشيراً إلى أن الباخرة على متنها نحو 59 سائحا بنحو 57 من ألمانيا و2 من فرنسا.

وقد تم الدفع بقاطرة من أجل سحب الباخرة من أجل تسييرها لاستكمال رحلتها الي محافظة بني سويف.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتعرض باخرة سياحية للشحوط بدوار إحدى الجزر في نهر النيل أمام مركز المنيا.



وعلى الفور انتقلت قوات المسطحات المائية والعائمات وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين أن الباخرة شحطة أمام احد الجزر النيلية وعلى متنها اكثر من 50 سائحا أجنبيا.

وتم الدفع من قبل الوحدات المحلية والمسطحات المائية بقاطرة لسحب الباخرة وتم تحرير محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.