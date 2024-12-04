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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شحوط باخرة نيلية على متنها 50 سائحا بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تعرضت باخرة سياحية، تحمل أكثر من 50 سائحا أجنبياً لحادث شحوط في نهر النيل أمام أحد مراكز محافظة المنيا.


وتلقت الأجهزة الأمنية في المنيا  إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث بجانب  إحدى الجزر في نهر النيل ، وعلى الفور، انتقلت قوات المسطحات المائية و العائمات، إضافة إلى سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث.

وتبين أن الباخرة عالقة أمام إحدى الجزر النيلية في محافظة المنيا، وعلى متنها أكثر من 50 سائحًا أجنبيًا.

 تم الدفع بقاطرة من قبل الوحدات المحلية والمسطحات المائية لسحب الباخرة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الجزر النيلية باخرة سياحية محافظة المنيا شحوط باخرة سياحية