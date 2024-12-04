شحوط باخرة نيلية على متنها 50 سائحا بالمنيا

تعرضت باخرة سياحية، تحمل أكثر من 50 سائحا أجنبياً لحادث شحوط في نهر النيل أمام أحد مراكز محافظة المنيا.



وتلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث بجانب إحدى الجزر في نهر النيل ، وعلى الفور، انتقلت قوات المسطحات المائية و العائمات، إضافة إلى سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث.

وتبين أن الباخرة عالقة أمام إحدى الجزر النيلية في محافظة المنيا، وعلى متنها أكثر من 50 سائحًا أجنبيًا.

تم الدفع بقاطرة من قبل الوحدات المحلية والمسطحات المائية لسحب الباخرة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.