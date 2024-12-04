وزارة الثقافة تواصل حفلات "الموسيقى الغنائية" لأوركسترا القاهرة السيمفوني بالأوبرا

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الحفل الثانى من سلسلة حفلات ”الموسيقى الغنائية” خلال الموسم الفنى الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥ ويحييه أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا فى الثامنة مساء السبت المقبل على المسرح الكبير وبمشاركة الصولويستات " السوبرانو داليا فاروق ، ألتو چولي فيظي ، التينور عمرو مدحت و الباص خالد سمير " وبمصاحبة كورال اكابيلا بقيادة مايا جفينيريا ،يتضمن برنامج الحفل أوروتاريو الكريسماس (الجزء الأول و الجزء الثالث) ليوهان سيباستيان باخ

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام ١٩٥٩ على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاورو،ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال إستضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين إلى جانب القيام بجولات فنية ناجحة في جميع أرجاء العالم.