رئيس جامعة المنوفية يفتتح معرض المؤتمر السنوى الثالث لقطاع خدمة المجتمع

افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، يرافقه المحاسب محمد موسى نائب محافظ المنوفية، والدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، وبحضور الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد الباري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، معرض المنتجات الصناعية والتكنولوجية والمنتجات الزراعية والصناعات اليدوية، للمؤتمر السنوي الثالث لقطاع شئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة الذي يعقد تحت عنوان "المسئولية المجتمعية للجامعات في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي آفاق ورؤى مستقبلية" لكليات الجامعة.

أشاد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بالمعروضات التي يضمها المعرض والتي تواكب محاور المؤتمر الهادفة نحو المحافظة على بيئة نظيفة خضراء خالية من التلوث، وتنمية البيئة وريادة الأعمال وتشجيع الطلاب علي عمل مشروعات صغيرة بجودة إنتاجية عالية التصنيع سواء في الإنتاج الزراعي، أو الصناعات الكيميائية الأقل ضررا، والتكنولوجية والمنتجات اليدوية والخشبية، والمنسوجات الطبيعية الصديقة للبيئة، والمنتجات الطبية المصنعة بخامات طبيعية بأقل ضرر بيئي أو صناعي.

كما تفقد الدكتور أحمد القاصد، المعرض الذي ضم عدد كبير من المشروعات الطلابية الابتكارية والصناعية المتميزة في إنتاج منتجات طبية للعناية بالصحة العامة، والخالية من المواد الكيماوية الضارة بكلية الصيدلة، والمنتجات الزراعية ومنتجات الألبان، وأيضا منتجات الصناعة اليدوية في أعمال الخزف والنسيج والأخشاب كبداية لإنشاء مشروعات صغيرة بكليات التربية النوعية والتربية للطفولة، والتجارة والإقتصاد المنزلي، ومركز الخدمة العامة بجامعة المنوفية.

وأشاد “القاصد” وحضور الملتقي بعروض المعرض التي تبرز جهود الشباب في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الرقمي مؤكدا علي أن المعرض يدعم المشروعات الصغيرة والإبتكارات التي قدمها طلاب المدارس في الحفاظ على البيئة والتغيرات المناخية والبصمة الكربونية و ما قدمته الشركات الراعية والمشاركة في منتجات تساهم في بناء مستقبل صديق للبيئة وتطبيقات التحول الرقمي نحو الإقتصاد الأخضر.

و أكد القاصد خلال تفقده لمعرض كلية الإقتصاد المنزلي علي دعمه لعمل خط إنتاج لصناعات منتجات الجلد الطبيعي ، ومشروع إعادة تدوير مخلفات المصانع المنتجة للجلود واستخدمها في صناعات أخرى ذات عائد إقتصادي ، إلي جانب منتجات وحدة الليزر بالكلية.

كما أشاد “القاصد” والضيوف المشاركة بمنتجات كلية التربية النوعية، في استخدمها لخامات مستدامة صديقة للبيئة في إنتاج وصناعة مشغولات الطباعة، والمشغولات اليدوية، والخزف، والفخار، والتي يمكن استعمالها بشكل آمن في الطهي.

كما عرضت كلية الصيدلة بالجامعة، مشروع صناعة أدوية ومنتجات تجميلة، من مواد طبيعية خالية من المواد الكيميائية وصديقة للبيئة.

كما تفقد رئيس الجامعة معرض كلية الزراعة، والذي تضمن منتجات ألبان طبيعية بدون مواد حافظة مصاحبة للبيئة، ومدعمة اقتصاديا وخالية من مواد حافظة مضرة للجسم والصحة العامة.

هذا وقد تضمن المعرض معروضات الشركات المشاركة في فعاليات المؤتمر والتي قدمت مشروعات صديقة للبيئة و تساهم في تقليل الملوثات البيئة وتقديم أنظمة مطورة للإدارة التقليدية وكذلك إنتاجات مصنعة من الطاقة الشمسية وبناء مجمع سكاني مطور يقام على إبتكارات صديقة للبيئة

كما أشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن المعارض الطلابية المشاركة جاءت لتحاكي المشكلات البيئة والمجتمعية الملحة في العديد من المجالات، والتي يناقشها المؤتمر السنوي الثالث " المسؤولية المجتمعية للجامعات في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي آفاق ورؤى مستقبلية"، والتركيز على قضايا تغير المناخ والمشروعات الخضراء، والبنية التحتية للتغيرات البيئية، والتي تسعى قطاعات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية، والجامعات إلى تقديم استدامة بيئة خضراء وأكثر صحة، والوصول إلى أفضل جامعة صديقة للبيئة في مصر والتي بناء عليه قامت فكرة المشروعات البيئية بالمعرض الطلابي للكليات.



حضر فعاليات افتتاح المعارض أعضاء المجلس الأعلى للجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة رانيا عزمي رئيس المؤتمر وأستاذ ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقررا المؤتمر الدكتور مجدي ذكي مطر استاذ ورئيس قسم بكلية العلوم ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق والدكتورة هبة الغتمي أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية والمشرف العام على المعارض الإنتاجية و عمداء وأعضاء هيئة التدريس بالكليات وبنك المعرفة بالجامعة، وبحضور جهاز التنمية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة المنوفية ومبادرة بداية لبناء الإنسان ومؤسسة المجتمع المدني للأيتام ومركز الخدمة العامة بالجامعة وجهاز مشروعات البنية الصناعية واتحاد الصناعات ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة حجاب ومدكور للصناعات الهندسية ورعاة المؤتمر وبحضور العاملين والطلاب بالجامعة.