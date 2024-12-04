"الإصلاح والنهضة" يطلق أولى فعاليات الصالونات النقاشية للحزب.. غدًا

أعلن النائب علاء مصطفى، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة والمتحدث الرسمي، عن إطلاق أولى فعاليات الصالونات النقاشية للحزب تحت عنوان: "من الناخب إلى النائب: ماذا ينتظر المصريون من البرلمان القادم؟"، غدًا.



وأوضح مصطفى أن الندوة تهدف إلى فتح حوار مجتمعي شامل حول عدد من القضايا الرئيسية، أبرزها رفع وعي الناخبين بأهمية أصواتهم في تشكيل برلمان يعكس تطلعات الشعب المصري، ومتطلبات النائب البرلماني في المرحلة الحالية لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المنشودة.

كما ستتناول النقاشات دور المجتمع المدني في دعم العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى طرح حلول عملية للتعامل مع تحديات التصويت وضمان مشاركة فاعلة من جميع فئات المجتمع.

وأكد المتحدث الرسمي بإسم حزب الإصلاح والنهضة أن هذه الفعالية تأتي في إطار رؤية الحزب لتعزيز الحوار المجتمعي، وتقديم منصة تفاعلية تجمع بين المتخصصين، السياسيين، وممثلي المجتمع المدني، بهدف إثراء النقاش وإيجاد آليات لدعم العملية الانتخابية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

