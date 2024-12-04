رئيس جامعة العريش يشهد انطلاق مهرجان الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية

تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش - رئيس جامعة العريش وإشراف الدكتور محمود إبراهيم المشرف العام على المدن الجامعية، وتنفيذ واشراف المهندس محمد أبو حطب - مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أطلقت جامعة العريش مهرجان الأنشطة الطلابية لطلاب المدن الجامعية ( طلبة - طالبات ) لاستغلال طاقات الشباب في ممارسة الأنشطة الطلابية والبعد عن الأفكار المغلوطة وتوعيتهم بأضرار وسائل التواصل الاجتماعي والمواد المخدرة.

وأوضح رئيس الجامعة خلال لقاءه بالطلاب المشاركين بالأنشطة بأن الجامعة تحرص على دعم كافة الأنشطة الطلابية في كافة المجالات الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والكشفية.

وأعرب دكتور محمود إبراهيم عن سعادته ودعمه الكامل للأنشطة الطلابية داخل الجامعة وقام أبو حطب بحث الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة لأهميتها في تنمية الثقة بالنفس وتعزيز روح التواصل والعمل في مجموعات.