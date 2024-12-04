إذا أُجبر رئيس كوريا الجنوبية على التنحي من سيتولى السلطة؟

هددت المعارضة في كوريا الجنوبية، التي تسيطر على الجمعية الوطنية، بعزل الرئيس يون سوك يول إذا لم يستقل بعد قراره المشؤوم بفرض الأحكام العرفية، فماذا بعد الإستقالة؟.

وفق القوانين التي تحكم مسألة الرئاسة في كوريا فإن لبرئيس إذا استقال أو تمت إقالته من منصبه، فبموجب الدستور، سوف يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام الرئاسة.



وكان قد تولى يون الرئيس الحالي لكوريا الجنوبية، المحافظ، منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 بهامش ضئيل، وعين هان رئيسًا للوزراء في ذلك العام.



كانت هذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها هان هذا المنصب؛ فقد خدم في عهد الرئيس روه مو هيون، الليبرالي، من أبريل 2007 إلى فبراير 2008.

من هو هان؟

بدأ هان حياته المهنية كموظف حكومي في أوائل سبعينيات القرن العشرين، حيث عمل في مجال السياسة التجارية والصناعية لعقود من الزمن.

حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد عام 1984، ومن عام 2009 إلى عام 2012، وكان سفيرًا لكوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة.



وظل يون الرئيس الحالي للبلاد في مواجهة مريرة مع المعارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي التقدمي، طوال فترة ولايته كرئيس تقريبًا.

لقد ألحق الحزب الديمقراطي هزيمة ساحقة، بحزبه قوة الشعب في الانتخابات البرلمانية التي عقدت في أبريل.



وقال الحزب الديمقراطي، إنه سيبدأ إجراءات عزل الرئيس إذا لم يتنح على الفور، وبمجب القوانين الكوريه الجنوبية يتم عزل الرئيس إذا صوت ثلثا أعضاء الهيئة التشريعية البالغ عددهم 300 عضو لصالح ذلك.



ومن المقرر أن يتولى هان منصب الرئيس حتى انتهاء إجراءات عزله. ومن غير الواضح إلى متى سيظل يشغل هذا المنصب المؤقت.



وبموجب القانون الكوري الجنوبي، بمجرد أن تقرر الجمعية الوطنية عزل الرئيس، يمكن أن تنتقل المسألة إلى المحكمة الدستورية، وإذا أيدت المحكمة قرار العزل، فسيتم عزل الرئيس من منصبه.



إذا تم عزل السيد يون أو استقالته، فسوف يكون من الضروري انتخاب خليفة له خلال 60 يومًا.