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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

«المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» يصدر قرارا بتشكيل لجانه

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
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أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرارات التشكيل الكامل للجانه المنصوص عليها في القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.

وجاء تشكيل لجنة دراسة التظلمات من القرارات التي يصدرها المجلس بتوقيع الجزاءات والتدابير، برئاسة د. سامي محمد ربيع الشريف، أستاذ الإعلام، وتضم في عضويتها كلًا من د. حمدي حسن أبو العينين، أستاذ الإعلام «عضو من ذوي الخبرة الإعلامية»، والكاتب الصحفي محمد أمين أبو الفتوح، «عضو من ذوي الخبرة الصحفية»، ود. هويدا سيد علي مصطفى، أستاذ الإعلام، «عضو من ذوي الخبرة الإعلامية»، ود. لمياء محمود سيد خضير، رئيس شبكة صوت العرب سابقًا، «عضو من ذوي الخبرة الإعلامية»، والمستشارة ريم هاني محمد هندي، عضو الأمانة الفنية بالمجلس «عضو من ذوي الخبرة القانونية».

وتختص اللجنة بدراسة التظلمات من القرارات التى يصدرها المجلس بالجزاءات والتدابير ولها أن تجري ما تراه لازمًا للتحقق من ذلك، وترفع اللجنة تقريرًا مسببًا بنتائج هذه الدراسة وما انتهت إليه من توصيات إلى المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود التظلم إلى أمانتها العامة.
 

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