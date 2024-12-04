بوتين: نسبة الشركات الغربية التي غادرت السوق الروسية لم تتجاوز 25%

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن السلطات الروسية لم تضغط على الشركات الغربية لإخراجها من البلاد، وأن أغلبية الشركات الأمريكية والأوروبية تواصل العمل في السوق الروسية، مشيرا إلى أن نسبة الشركات الغربية التي غادرت السوق المحلية لم تتجاوز 25 بالمائة.

وقال بوتين في كلمة خلال منتدى الاستثمار "روسيا تنادي": "لم نطرد أحدا، ولم نضغط على أحد لإخراجه من السوق المحلية"، مشيرا إلى أنه "على الرغم من الضغوط السياسية، فإن العديد من الشركاء، بما في ذلك من أوروبا الغربية والولايات المتحدة، ظلوا في السوق الروسية"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "بعض هذه الشركات تواصل العمل بالنمط السابق، أي نحو نصف الشركات، وبعضها نقل إدارتها إلى أفراد وشركات تابعة لها، ونحو ربعها غادرت روسيا بالفعل، وبعضها يواصل الانسحاب من الاقتصاد الروسي".