بلينكن من بروكسل: نراقب التطورات في كوريا الجنوبية ونرحب بإلغاء الأحكام العرفية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم "الأربعاء" إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التطورات في كوريا الجنوبية، وذلك خلال تواجده في بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال بلينكن حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن كوريا الجنوبية هي أحد أقرب شركاء وحلفاء الولايات المتحدة حول العالم، معربا عن ترحيب واشنطن بإلغاء الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك الأحكام العرفية بعد تصويت أعضاء الجمعية الوطنية بالإجماع لرفض القرار.

وردا على سؤال حول ما إذا كان من الخطأ استضافة كوريا الجنوبية لقمة الديمقراطية في وقت سابق من هذا العام،قال بلينكن إن كوريا الجنوبية كانت قصة نجاح غير عادية على مدى العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية في بناء الديمقراطية القوية،مؤكدا أن ما يراه الجميع هو أن مؤسسات الدولة تعمل كما ينبغي.

تأتي هذه التطورات بينما تشهد كوريا الجنوبية منذ يوم أمس (الثلاثاء) حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.