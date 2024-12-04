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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حماس تهدد بتحييد محتجزين إسرائيليين في حال محاولة إنقاذهم

محتجزين إسرائيليين
محتجزين إسرائيليين
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حذرت حركة حماس في بيان داخلي، من أي محاولة إسرائيلية لإنقاذ المحتجزين لديها، مهددة بتحييدهم في حال الشروع في عملية عسكرية لذلك الغرض.

وقد نقلت وكالة رويترز، نقلًا عن قناة القاهرة الإخبارية، معلومات تفيد بأن المذكرة الداخلية لحماس أشارت إلى معلومات عن نية إسرائيلية بتنفيذ عملية إنقاذ للمحتجزين، مشابهة للعملية التي نفذتها في مخيم النصيرات في يونيو الماضي.

وتحمل حماس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مصير المحتجزين، ويعتبر هذا التحذير تصعيدًا خطيرًا في التوتر بين حماس وإسرائيل، ويثير مخاوف جديدة بشأن مصير المحتجزين.

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