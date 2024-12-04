رئيس محكمة النقض يستقبل النائب العام للمملكة الأردنية

استقبل اليوم القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالى المستشار النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية يوسف ذيابات، والوفد المرافق وذلك خلال زيارتهم للنيابة العامة المصرية.

ورحب رئيس محكمة النقض بالضيوف الكرام، مشيراً إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين، حيث تبادلوا وجهات النظر حول الموضوعات محل الاهتمام وسبل التعاون وتبادل الخبرات، مثمناً حضور الوفد القضائي للزيارة التي هي انعكاس لتعزيز التعاون القضائي بين المؤسستين العريقتين.

وقد حضر اللقاء القاضي عاصــم الغايش – نائب رئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلى و القاضى صلاح مجاهد مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض و القاضى طارق عبد الباقي رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض و القضاة رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ورئيس المكتب الفني المساعد للمحكمة ومدير إدارة النيابات بمكتب النائب العام و القضاة أعضاء إدارتي العلاقات الدولية بمحكمة النقض والتعاون الدولى بمكتب النائب العام.

صرح بذلك مستشار الإعلام والتواصل السياسي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

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