ترقية 16 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 9 آخرين بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الثالثة للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ المنعقدة برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من سهى عبد الحميد حامد فرج بكلية الزراعة، شريف عبد الفتاح صابر عبد الفتاح، أمل عبد المنعم ابراهيم سليم، همت السيد محمود الحورانى، أحمد محمد أحمد توفيق السيد سليمان، راجية سمير عبد الرؤوف شرشر، غادة فوزى رزق حسن بكلية الطب، أحمد محمد إبراهيم الهنيدي، إيمان نجيب محمد مصطفى شاهين بكلية التربية الرياضية، ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من شريف السيد خليفة سلطان بكلية الأسنان، عبد العزيز السيد عبد العزيز كشك بكلية الزراعة، اسراء السيد عبد الفتاح الهوارى ، اميرة السيد عبد الفتاح الهوارى، نفين سيف الإسلام شاكر ، رانيا حامد عبد العاطي شلبى بكلية الطب، محمد رمضان محمد شعبان بكلية التجارة.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من محمد سامح سعيد الخولى بكلية طب الأسنان، سارة عبد المجيد محمد عبد المجيد، عبد الرحمن ابراهيم على يونس، محمد حسن حسن عراقيب بكلية الطب، أسماء سعيد سعد أبو خضرة بكلية الآداب، الشيماء احمد يوسف العسيلي بكلية الحقوق، فاطمة أحمد الحسينى الاشوح، حسان عبد الجليل حسن سالم بكلية الهندسة، هالة صديق سعد أحمد عوض بكلية التربية الرياضية.

بالإضافة إلى الموافقة على منح 37 درجة دكتوراه 60 درجة ماجستير، و38 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.