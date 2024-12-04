"كونتكت" و"إي-خالص" توسعان شراكتهما لتشمل خدمات الدفع عبر نقاط البيع

أعلنت شركة “كونتكت للمدفوعات الإلكترونية “، التابعة لمجموعة "كونتكت المالية القابضة"، عن توسيع شراكتها مع منصة المدفوعات الرقمية "إي-خالص" ،إحدى شركات "إي فاينانس" للإستثمارات المالية والرقمية لتقديم حلول المدفوعات الرقمية ،لتشمل إضافة خدمة دفع الأقساط والفواتير الخاصة بعملاء "كونتكت"عبر شبكة واسعة من نقاط البيع الخاصة بـ "إي-خالص" المنتشرة في جميع أنحاء مصر. وكانت الاتفاقية قد تم توقيعها خلال فعاليات مؤتمر "Cairo ICT 2024" بحضور السيد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة " إي فاينانس وشركة إى خالص "، وسط حضور لفيف رفيع المستوى من كبار الفاعلين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وحسب بيان تم أصداره صباح اليوم هذه الشراكة الجديدة تتيح لعملاء " كونتكت " في جميع أنحاء الجمهورية فرصة سداد مستحقاتهم الشهرية وأقساطهم عبر شبكة نقاط البيع التي تضم أكثر من 600,000 نقطة بيع عبر شركاء "إي-خالص"، مما يوفر لهم مزيداً من الخيارات والراحة في سداد التزاماتهم.

وفي هذا السياق، قال أحمد الطنطاوي، العضو المنتدب لشركة "إي خالص" لخدمات المدفوعات الرقمية، أن توسيع نطاق الشراكة مع " كونتكت " من خلال إضافة خدمات دفع الأقساط والفواتير عبر شبكة نقاط البيع يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز تجربة العملاء وتوسيع دائرة خدماتنا الرقمية ، ونفخر بتقديم حلول الدفع التي تلبي احتياجات المواطنين في جميع أنحاء مصر، ونؤمن بأن هذا التعاون سيسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي .

ومن جانبه، عبر المهندس أحمد عبد الحكيم، العضو المنتدب لشركة " كونتكت للمدفوعات الإلكترونية "، عن سعادته بتوسيع الشراكة مع "إي-خالص".

وقال: من خلال هذه الخطوة، نواصل التزامنا بتوفير حلول دفع مرنة وآمنة لعملائنا. حيث نعمل على توفير كافة الطرق التي تمكنهم من سداد مستحقاتهم بسهولة، سواء عبر تطبيق Contact Now أو من خلال نقاط البيع المنتشرة في كل أنحاء مصر .



وتعليقا على توقيع هذه الاتفاقية ، أكد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة " كونتكت المالية القابضة " ، على أهمية الشراكة في إطار تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الخاصة بالشركة، مشيراً إلي أن هذه الاتفاقية تأتي في وقت حاسم حيث تواصل " كونتكت " تطوير خدماتها الرقمية لمواكبة احتياجات عملائنا المتزايدة في عالم سريع التطور ، حيث نعمل بكل جهد على تعزيز تجربة العميل من خلال الشراكات الاستراتيجية مثل هذه الشراكة التي توفر خيارات دفع مرنة وفعالة .