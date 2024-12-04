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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح معرض توزيع الملابس على 350 طفلا أولى بالرعاية في بورسعيد.. صور

محافظ بورسعيد يفتتح
محافظ بورسعيد يفتتح معرض توزيع الملابس الشتوية على 350 طفل
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افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، المعرض الشتوي المقام لتوزيع الملابس على الأسر الأولي بالرعاية بمقر اتحاد نقابات العمال، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية"، وضمن توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح معرض توزيع الملابس الشتوية على 350 طفلا أولى بالرعاية 

تفقد محافظ بورسعيد محتويات المعرض، والذي يتضمن حوالي 2000 قطعة ملابس جديدة مستهدفة نحو 350 طفلا، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى تنفيذ المعرض الذي يوفر احتياجات أهالينا من الأسر الأولى بالرعاية ببورسعيد من الملابس الشتوية.

ووجه الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني على تعاونهم المثمر وجهودهم المتواصلة لتحسين حياة المواطنين خاصة الأولى بالرعاية، انطلاقا من المسئولية الاجتماعية المشتركة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

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محافظ بورسعيد بورسعيد معرض الملابس الشتوية الأسر الأولى بالرعاية