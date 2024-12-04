الإعلان عن إصدار أول مجلة لبناء الإنسان "وقاية" د. خالد عبد الغفار: أتطلع لأن تكون منبرًا للتغيير الإيجابي.. د. أسامة الأزهري: تعالج القضايا المجتمعية المُلِحة

عقب المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بعد اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحدث الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن إطلاق مجلة "وقاية"، وهي أول مجلة إلكترونية ومطبوعة شهرية تصدرها الوزارة لبناء الإنسان ومعالجة القضايا المجتمعية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور خالد وصيف، مساعد وزير الموارد المائية والري.

وفي مستهل المؤتمر، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تؤمن بأن الوعي هو الأساس لبناء مجتمع سليم ومعافى، وأن التوعية المستمرة بأهمية الوقاية والصحة العامة تسهم في دعم استراتيجياتنا الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، متمنيا لمجلة "وقاية" النجاح والتوفيق في دورها الريادي لنشر المعرفة، ومعربا عن أمله في أن تكون منبرًا للتغيير الإيجابي، يمد أفراد المجتمع بالمعرفة التي يحتاجونها لتحقيق حياة أفضل لأنفسهم ولأجيالهم المقبلة.





من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن المجلة تُصدِر إصدارين؛ الأول إلكتروني يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة والموقع الرسمي لوزارة الأوقاف، والإصدار الثاني مطبوع، وتهدف المجلة لطرح حلول مبتكرة قادرة على إحداث نقلة نوعيَّة نابعة من رؤية الدولة المصرية المتناسقة مع رسالة وزارة الأوقاف نحو بناء شخصية الإنسان، ووضع توصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع من خلال التعاون مع الوزارات المختلفة.

وقال الوزير: لقد ناقشنا في العدد الأول من مجلة "وقاية" قضية التفكك الأسري، وخطورته على الأفراد والمجتمع، ووضعت المجلة حلولًا فكريَّة لمجتمع متماسك يعزز جهود التنمية المستدامة ويسهم بفاعليّة في بناء الوطن وحمايته، وأطلقنا حملة لمواجهة التفكك الأسري، ومناقشة أسبابه وتعزيز تماسك الأسرة المصرية، وذلك من خلال دروس دعوية في المساجد، ووسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية، والمواقع الإخبارية المختلفة وذلك بناءً على توصيات "وقاية".





وأشار الدكتور أسامة الأزهري إلى أنه طوال شهر نوفمبر، وفقا لتوصيات مجلة "وقاية"، نظمنا حملة توعية عن بيان الحقوق والواجبات المتعلقة بالحقوق الزوجية، والتحذير مما يسمى بالخرس الزوجي، والتحذير من إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، وما تسببه من القطيعة بين الزوجين، وزيادة نسب الطلاق، والتحذير من إفشاء الأسرار الزوجية.

وفي الوقت نفسه، أوضح الوزير أن العدد الجديد، الذي نحتفل بصدوره اليوم، يتناول قضية الإسراف في المياه بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وقدمت "وقاية" نصائح و6 توصيات عمليّة مبتكرة لترشيد الماء، مؤكدًا أن الإسلام حث على الحفاظ على الماء وحسن استخدامه، وحرَّم هدره، وإفساده، والتفريط فيه.



وخلال المؤتمر، أشاد الوزراء الحضور بجهود وزارة الأوقاف، برئاسة الدكتور أسامة الأزهري، في معالجة القضايا الاجتماعية بما يحقق التنمية المستدامة للدولة، مشيرين إلى أن مجلة "وقاية" تأتي في إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري، وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف الاستثمار في رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية.