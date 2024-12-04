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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مصدر عسكري سوري: إسقاط وتدمير أكثر من 25 مسيرة بريف حماة الشمالي

الجيش السوري
الجيش السوري
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تمكنت القوات المسلحة السورية، بالاشتراك مع القوات الروسية، من إسقاط وتدمير أكثر من 25 طائرة بدون طيار (مسيرة)، بحسب ما قال مصدر عسكري سوري في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "سانا" السورية.

وقال المصدر: “وحدات من قواتنا المسلحة المنتشرة على طول محاور الاشتباك في ريف حماة الشمالي، تخوض منذ الصباح معارك ضارية في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة التابعة لما يسمى هيئة تحرير الشام”.

وتابع: “وتقوم قواتنا باستهداف تجمعات الإرهابيين في العمق وأرتالهم على كافة محاور التحرك عبر نيران المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك، موقعة في صفوفهم ما لايقل عن 300 قتيل من ضمنهم جنسيات أجنبية”.

مسيرة القوات المسلحة السورية القوات الروسية ريف حماة الشمالي التنظيمات الإرهابية