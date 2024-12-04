ضمن مبادرة "بداية".. الثقافة تطلق عروض المسرح المتنقل بقرى الفيوم|صور

أطلقت وزارة الثقافة، الثلاثاء، أولى عروض المسرح المتنقل بمركز شباب بيهمو بسنورس بمحافظة الفيوم، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان".

تضمنت الفعاليات عرضاً فنياً لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة الفيوم، بقيادة المايسترو حسن شاهين، قدمت خلاله باقة متنوعة من الأغنيات الوطنية وأغاني الطرب الأصيل، تنوعت بين الأداء الفردي والجماعي، وسط تجاوب كبير من الحضور، ومنها "تعيشي يا بلدي، أحلف بسماها، القلب يعشق كل جميل، سلم علي، أهو دا اللي صار أداء عيد حسين، ألف ليلة وليلة أداء علياء عادل، قال جاني بعد يومين، أداء نجوى عادل، بسبوسة أداء بسنت عادل".

و أقيمت ورشة رسم حر وتلوين مع الأطفال، إلى جانب ورشة حكي بالعرائس، قدمتها جيهان عبد الله مسئول ثقافة الطفل بالفرع، بعنوان "ماما ستو والأراجوز"، ناقشت خلالها أهمية الانتظام في المدرسة، واكتساب معلومات ومهارات جديدة.

وتستمر العروض بمركز شباب بيهمو بسنورس، في الفترة من 3 ديسمبر حتى 5 ديسمبر الحالي، إلى جانب عدد من ورش الأشغال اليدوية والفنية، وورش الحكي وعروض الأراجوز، على مدار أيام الفعاليات.

ويشهد اليوم الأربعاء في الخامسة مساء، عرضا فنيا لفرقة الفيوم للإنشاد الديني بقيادة المايسترو رامي عبد الباقي، وتختتم الفعاليات مساء غد الخميس، بعرض فني لفرقة كورال الطفل بقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو أبو المجد الكاشف.

تنفذ الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح دياب، ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة خلال الشهر الحالي بمختلف المحافظات.