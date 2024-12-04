ads
الأربعاء 04 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الملحق الثقافي للسفارة الأمريكية تستعرض البرامج الثقافية التي تقام في مصر

أيما ماروود الملحقة
أيما ماروود الملحقة الثقافية للسفارة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استعرضت أيما ماروود، الملحق الثقافي للسفارة الأمريكية، البرامج الثقافية المختلفة للسفارة التي تقام في مصر.

قالت الملحقة الثقافية للسفارة الأمريكية، إن هناك برامج لطلاب المدارس حتى الدراسيين الماجستير والدكتوراه.

أوضحت أن برنامج طلاب المدارس يمنح الطلاب إمكانية السفر إلى أمريكا من خلال عائلة مستضيفه لمدة عام، وهناك أيضا برامج لطلاب الجامعيين تمنحهم السفر إلى أمريكا للاستفادة من البرامج الثقافية.

وتحدثت عن برامج المتخصصين، وذلك من خلال برنامج زائر الذي يشمل متخصصين في مجالات مختلفة تمنحهم قضاء ٣ أسابيع لعقد لقاءات مع  المتخصصة في المجالات الخاصة بهم.

وأضافت أن  هناك برنامج فولبرايت، وهو عبارة عن برنامج تبادل بين الباحثين الأمريكيين والمصريين، حيث هناك ما بين  250 إلي450 طالب في العام يعملون في هذا البرنامج.

وأعلنت الملحقة الثقافية للسفارة الأمريكية، عن فتح باب التقديم في برنامجين عن الحفاظ على التراث من حيث إعادة بناء أو تطوير مباني أو الحفاظ على التراث داخل مصر من سرقتها، وأشارت أن التقديم مستمر حتى 4 يناير المقبل.

وأضافت، أن مصر من أول الدول التي وقعت اتفاقية الحفاظ على التراث، وبسبب هذه الاتفاقية تم استرداد قطع أثرية كانت تباع في أمريكا.

وعن برنامج تعليم اللغة الإنجليزية، قالت إن هذا البرنامج متاح من سن المراهقين والمعلمين والطلاب، من أجل المشاركة في برنامج التبادل التي تحتاج إلى متحدثين باللغة الانجليزية، ويعمل البرنامج على تقوية مهارة اللغة لدي المدرسين والطلاب المؤهلين ليصبحوا مدرسين في المستقبل.

أشارت إلى أن تم التوسع خلال الأسابيع الماضية في محافظات مصر  من الإسكندرية إلى أسوان لنشر البرامج الثقافية التي تقوم بها السفارة الأمريكية.

البرامج الثقافية الأمريكية الحفاظ على التراث الماجستير والدكتوراه محافظات مصر اللغة الإنجليزية