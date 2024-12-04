الملحق الثقافي للسفارة الأمريكية تستعرض البرامج الثقافية التي تقام في مصر

استعرضت أيما ماروود، الملحق الثقافي للسفارة الأمريكية، البرامج الثقافية المختلفة للسفارة التي تقام في مصر.

قالت الملحقة الثقافية للسفارة الأمريكية، إن هناك برامج لطلاب المدارس حتى الدراسيين الماجستير والدكتوراه.

أوضحت أن برنامج طلاب المدارس يمنح الطلاب إمكانية السفر إلى أمريكا من خلال عائلة مستضيفه لمدة عام، وهناك أيضا برامج لطلاب الجامعيين تمنحهم السفر إلى أمريكا للاستفادة من البرامج الثقافية.

وتحدثت عن برامج المتخصصين، وذلك من خلال برنامج زائر الذي يشمل متخصصين في مجالات مختلفة تمنحهم قضاء ٣ أسابيع لعقد لقاءات مع المتخصصة في المجالات الخاصة بهم.

وأضافت أن هناك برنامج فولبرايت، وهو عبارة عن برنامج تبادل بين الباحثين الأمريكيين والمصريين، حيث هناك ما بين 250 إلي450 طالب في العام يعملون في هذا البرنامج.

وأعلنت الملحقة الثقافية للسفارة الأمريكية، عن فتح باب التقديم في برنامجين عن الحفاظ على التراث من حيث إعادة بناء أو تطوير مباني أو الحفاظ على التراث داخل مصر من سرقتها، وأشارت أن التقديم مستمر حتى 4 يناير المقبل.

وأضافت، أن مصر من أول الدول التي وقعت اتفاقية الحفاظ على التراث، وبسبب هذه الاتفاقية تم استرداد قطع أثرية كانت تباع في أمريكا.

وعن برنامج تعليم اللغة الإنجليزية، قالت إن هذا البرنامج متاح من سن المراهقين والمعلمين والطلاب، من أجل المشاركة في برنامج التبادل التي تحتاج إلى متحدثين باللغة الانجليزية، ويعمل البرنامج على تقوية مهارة اللغة لدي المدرسين والطلاب المؤهلين ليصبحوا مدرسين في المستقبل.

أشارت إلى أن تم التوسع خلال الأسابيع الماضية في محافظات مصر من الإسكندرية إلى أسوان لنشر البرامج الثقافية التي تقوم بها السفارة الأمريكية.