رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الزهور بألوان الخريف "DNA"

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا المشتل التعليمي بكلية الزراعة، بعنوان (زهور الخريف DNA)، حيث استعرض الدكتور محمود عبد الهادي، مشتملات معرض الزهور الذى يُعد ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق بالجامعة والمحافظة، لكونه بمثابة لوحة فنية جمالية تضم العديد من النباتات والزهور المبهرة المحلية والعالمية، لافتاً إلى أن الهدف من المعرض جاء لإثراء العملية التعليمية بكلية الزراعة، فضلًا عن أهدافه الإنتاجية والتسويق للمجتمع الخارجي، موضحاً أن الزهرة الأساسية لمعرض الخريف نبات الأراولة بألوانها الخمسة المتنوعة، إلى جانب مجموعة متنوعة ونادرة من الزهور والنباتات( لورا و جنزبيل وعرق سوس وكوكيا وصبار واجلومنيا وجهنميه)، والعديد من النباتات المزهرة المختلفة.

يأتي ذلك خلال افتتاح رئيس جامعة المنيا عددًا من المشروعات الزراعية بجامعة المنيا، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتحقيق الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وذلك في إطار الاهتمام بزيادة وتحسين الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي من خلال مشروعات قومية مثل زراعة المليون ونصف فدان وتطوير البنية التحتية الزراعية، وتشجيع الاستثمارات في مشروعات الصناعات الغذائية وكذلك النباتات العطرية لأنها تمثل كتلة اقتصادية مهمة.