ads
الأربعاء 04 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مقتل عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بأسيوط

المضبوطات
المضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (عنصرين إجراميين شديدي الخطورة –  سبق اتهامهما في العديد من القضايا أبرزها "شروع في قتل، مخدرات ، سلاح بدون ترخيص، إطلاق أعيرة نارية" ومحكوم عليهما بالسجن المؤبد والسجن فى عدد من القضايا) بالاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط.

تم استهدافهما بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرعهما ، و ضٌبط بحوزتهما 
(6 قطع أسلحة نارية "رشاش جرينوف – 2 بندقية آلية ، 2 بندقية خرطوش،  طبنجة" - 150 كيلو جرام لمخدر البانجو – 4,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 
كيلو جرام ونصف لمخدر الشابو – كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة)

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بمديرية أمن أسيوط عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن