مقتل عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بأسيوط

وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (عنصرين إجراميين شديدي الخطورة – سبق اتهامهما في العديد من القضايا أبرزها "شروع في قتل، مخدرات ، سلاح بدون ترخيص، إطلاق أعيرة نارية" ومحكوم عليهما بالسجن المؤبد والسجن فى عدد من القضايا) بالاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط.

تم استهدافهما بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرعهما ، و ضٌبط بحوزتهما

(6 قطع أسلحة نارية "رشاش جرينوف – 2 بندقية آلية ، 2 بندقية خرطوش، طبنجة" - 150 كيلو جرام لمخدر البانجو – 4,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش –

كيلو جرام ونصف لمخدر الشابو – كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة)

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.