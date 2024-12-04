منظومة الشكاوى الحكومية بالشرقية تستجيب لـ 2720 شكوى وطلب خلال نوفمبر الماضي

ثمن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، مجهودات منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بالمحافظة، للاستجابة لـ (2720) شكوى وطلب خلال شهر نوفمبر الماضى ، مؤكداً أن منظومة الشكاوى لا تقتصر على تلقى الشكاوى، لكن يتم متابعتها والعمل على تذليلها وحلها، وتقديم الرد للمواطن في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة التابعة لمجلس الوزراء تمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم و مطالبهم، والعمل على حلها، و الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصري.

كما أكد محافظ الشرقية، على أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة "صوتك مسموع"، والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن المحافظة تلقت (54) شكوى خلال شهر نوفمبر الماضى من خلال المبادرة، عن طريق رقم الواتس آب (01150606783) وتم الإستجابة لعدد (54) شكوى بمعدل إنجاز100% .

من جانبه أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية، أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول، عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء https://www.shakwa.eg، أو الخط الساخن 16528، أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظامي Android & IOS، والبريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة shakwa@sharkia.gov.eg.

كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضي الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط) ،وفاكس ( 2369134 /055 ) أو من خلال الرسائل على الفيس بوك : https://www.facebook.com/sharkiaportal.ar ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة ( 01270664666).

وقد أشار مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية، إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية تلقت وتعاملت مع 2805 شكوى وطلب خلال شهر نوفمبر الماضى ، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى وتمت الإستجابة لـ (2720) شكوى وطلب بنسبة (97%)، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة ، وجاري إستكمال مراجعة وفحص 85 شكوى وطلب، تمهيدًا لإتخاذ ما يلزم بشأنها.