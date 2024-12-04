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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

ندوة ومعرض للمشروعات الفائزة بمسابقة "عقول" ببيت المعمار.. السبت

ندوة ومعرض للفائزين
ندوة ومعرض للفائزين بمسابقة عقول
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في إطار فعاليات وأنشطة وزارة الثقافة المصرية، يستضيف بيت المعمار المصري، أمام جامع السلطان حسن بميدان القلعة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة ومعرض مصاحب لبعض المشروعات الفائزة في مسابقة (عقول)، في الثالثة عصر السبت القادم (7 ديسمبر).

كانت مسابقة (عقول) قد انعقدت في إطار التحضيرات للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12» الذى استضافته مصر في الفترة من 4 لـ 8 نوفمبر، حيث أطلقت وزارات: الإسكان والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية، مسابقة (عقول) لطلاب كليات: الهندسة والتخطيط العمرانى والفنون الجميلة والتطبيقية في مصر، للمشاركة في منافسة مبتكرة تهدف إلى اكتشاف وتقديم حلول هندسية مستدامة للتحديات العمرانية التي تواجه تطوير المناطق الحضرية.

 وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية والحكومة بإشراك الشباب المصري في جميع الفعاليات التنموية الهادفة إلى بناء نماذج مستدامة للمشاركة المجتمعية، بما يعزز دورهم كمساهمين في بناء مدن مستدامة وعصرية، وإسهاماتهم في تطوير بيئات حضرية متكاملة بأفكار مبتكرة وإبداعية.


 

وزارة الثقافة المصرية بيت المعمار المصري قطاع صندوق التنمية الثقافية عقول WUF12