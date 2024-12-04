رئيس جامعة المنيا يفتتح مشروع الصوب الزراعية بالطاقة الشمسية

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، مشروع الصوب الزراعية التي تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية ، حيث استمع الدكتور فرحات لشرح مفصل من الدكتور محمود عبد الهادي أستاذ بكلية الزراعة جامعة المنيا، عن المشروع الذى يعد محوراً من محاور الجامعة المنتجة، ويضم 17 صوبة زراعية لإنتاج محاصيل متنوعة مثل الخيار والفلفل الملون و البامية وسيتم طرحها مبكراً في شهر يناير، مع أنفاق خلفية لزراعة الكنتالوب والبطيخ، إلى جانب زراعة الطماطم بين الصوب لتعظيم الاستفادة من المياه في الأرض لتصل إلى 19 صوبة، وهو ما يقلل الفاتورة الاقتصادية على المستشفيات.

لافتا إلى أن المشروع سيتضمن وحدة لإنتاج الأسماك بطاقة تصل إلى 6 أطنان في الدورة الواحدة من 5 إلى 6 شهور، كما تفقد المحافظ وحدات الطاقة الشمسية حيث يعتمد المشروع على بئر ارتوازية كبديل في حالة انقطاع المياه.

يأتي ذلك خلال افتتاح رئيس جامعة المنيا لعددً من المشروعات الزراعية بجامعة المنيا، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتحقيق الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.