محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس التنفيذي.. تفاصيل

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات.

استهل المحافظ الاجتماع بمراجعة الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء، ووجه رؤساء الوحدات المحلية بتذليل العقبات أمام المواطنين، مع ضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الطلبات المقدمة، مؤكدا على استمرار العمل في المراكز التكنولوجية أيام العطلات الرسمية، ومد ساعات العمل بفترة مسائية إضافية لتلقي الطلبات، مشددًا على عدم رفض أي طلب إلا بعد استنفاد كافة الحلول القانونية .

وقد استعرض وكيل وزارة الزراعة موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى إزالة عدد من الحالات، وجاري الانتهاء من إزالة الحالات المتبقية، وشدد المحافظ على تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات جديدة، مع تطبيق القانون بكل حزم.

وخلال الاجتماع، أشار المحافظ إلى تشكيل لجنة لفحص تظلمات المتقدمين لمشروع "سكن كريم" الذين لم يصبهم التخصيص في القرعة العلنية، موجها بقبول كافة التظلمات ودراستها للبت فيها بشكل عاجل،

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل والتشجير والاهتمام برفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات، مع الالتزام بالذوق العام والطابع الحضاري، لتحسين المظهر العام بالمحافظة.

وفي ضوء زيارته الأخيرة لحي الكوثر، فقد ناقش المحافظ مع رئيس الوحدة المحلية الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، حيث أوضحت رئيس الحي أنه جاري العمل على صيانة ورفع كفاءة عمارات الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارة لقرية النسيج، واستمرار أعمال فرد التربة الزلطية بالطرق الداخلية تمهيدًا لرصفها، فضلا عن أعمال النظافة والتجميل الجارية بجميع قطاعات الحي.



وخلال مناقشة الخطة الاستثمارية لكل مركز، شدد المحافظ على ضرورة طرح المشروعات المدرجة بالخطة قبل نهاية يناير القادم لضمان الاستفادة منها، واستعرض مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة موقف مشروع الصرف الصحي ورصف الطرق، حيث أوضح رئيس المدينة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تقوم بأعمال غسيل الشبكات تمهيدًا لتشغيل الخدمة، مع بدء أعمال الرصف الأسبوع المقبل والانتهاء منها بحلول 30 مارس القادم، ووجه المحافظ بالبدء في أعمال التجميل والتشجير بالتوازي مع أعمال الرصف.

وأكد المحافظ في ختام الاجتماع على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات لضمان تنفيذ المشروعات في مواعيدها المحددة وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات المواطنين في سوهاج.

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