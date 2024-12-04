جروح بالوجه.. الأمن يفحص موقع العثور على جثة شاب بالدقي

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة شاب لا يحمل اوراق تدل على هويته به آثار جروح قطعية بزجاجة في منطقة الوجه بشارع البطل أحمد عبدالعزيز بدائرة قسم شرطة الدقي.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص بشارع البطل أحمد عبدالعزيز بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شاب لا يحمل أوراق تدل على هويته به آثار جروح قطعية بزجاجة بمنطقة الوجة، وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.