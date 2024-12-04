قنبلة موقوتة تنتظر قائمة "أبو ريدة" في الجبلاية.. وانقسام حول مصير جمال علام

حالة من الانقسام تشهدها قائمة المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة الجديد، التى تتولى إدارة الجبلاية ١٠ ديسمبر المقبل، بعد نجاحها بالتزكية لإدارة شئون كرة القدم المصرية حتى ٢٠٢٨.

سبب الانقسام يأتى بسبب جمال علام رئيس اتحاد الكرة الحالى، والذى يرغب البعض فى الاستعانة به كمستشارًا للمجلس الجديد، ولكن رفض البعض هذا الاقتراح بسبب سوء إدارته لمنظومة كرة القدم المصرية.

وتشهد الأيام المقبلة تحديد مصير جمال علام، مع المجلس الجديد، وإنهاء حالة الانقسام التى تشهدها قائمة المهندس هانى أبو ريدة حاليا.

ومن ناحية أخرى تواجه قائمة المهندس هانى أبو ريدة، مشكلة كبيرة خلال قيادة الجبلاية، وهى الديون المتراكمة التى تمثل صداعًا فى رأس "أبو ريدة" ورفاقه.

ويعانى اتحاد الكرة من تراكم ديون الأندية المصرية، خاصة فى ظل العقود الكبيرة التى وقعتها الأندية مع اللاعبين دون الالتزام الكامل بالسداد.

وتأخر سداد الاتحاد المصرى، لبعض المستحقات الدولية، بما فى ذلك أموال الغرامات المتعلقة بمشاركات المنتخبات الوطنية، أو الانسحابات غيرالمبررة من بعض المباريات الودية .

التزامات مالية للمدربين واللاعبين

مستحقات عدد من المدربين الذين تعاقد معهم الاتحاد المصرى، أوالمنتخبات الوطنية، وتقدموا بشكاوى للحصول على مستحقاتهم المتأخرة، بالإضافة إلى راتب ميكالى المدير الفنى لمنتخب الشباب البالغ ١١٣ ألف دولار شهرياً.

وتعانى القائمة من غياب الشفافية فى إدارة أموال الاتحاد، مما أثار جدلاً واسعًا بين الأندية والجماهير.

فى حين تعانى القائمة من عدد من الانتقادات تركزت على عدم وجود خطة مالية مستدامة لمعالجة الديون والغرامات.

تراكم الأزمات قد يؤدى إلى تدهور العلاقة بين الاتحاد والأندية، مما يضعف النظام الكروى فى مصر.

واستمرار الأزمات المالية قد يهدد مشاركة المنتخبات الوطنية والأندية المصرية فى البطولات الدولية.

ومن جانبها تسعى قائمة المهندس هانى أبوريدة إلى تحقيق الأهداف التالية:

الاستماع لمشاكل الأندية ومعرفة التحديات التى تواجه الأندية بمختلفمستوياتها (الدورى الممتاز، الدرجة الثانية، والدرجات الأدنى) والعمل على تقديم حلول مناسبة.

تعزيز الدعم المالى والفنى ومناقشة سبل تحسين البنية التحتية للأندية وزيادة الدعم المادى المقدم لها، خصوصًا فى المناطق النائية والمحافظات.

تحقيق العدالة الكروية والتأكيد على توزيع عادل للموارد والدعم الفنى بينجميع الأندية المصرية، بما يعزز من المنافسة.

إطلاق مبادرات جديدة وعرض خطط لتطوير مسابقات الناشئين والكرةالنسائية، إلى جانب دعم المواهب الشابة من خلال برامج تأهيليةوتدريبية.

ووضعت القائمة رؤية لتطوير الكرة المصرية على مستوى المسابقات وتحسين تنظيم البطولات المحلية لتتوافق مع الأجندة الدولية وتطويرمسابقات دورى الناشئين لتعزيز قاعدة المواهب وإعادة هيكلة الدورىالممتاز “ب” لتحقيق تنافسية أكبر.

وعلى مستوى البنية التحتية دعم إنشاء ملاعب جديدة وتطوير القائمة لتلبى معايير الاتحاد الدولى (FIFA).

وتوفير دعم مادى وفنى للأندية الصغيرة لتحسين ملاعبها ومنشآتها.

وعلى مستوى الكوادر الفنية تنفيذ برامج لتأهيل المدربين والحكام بالتعاون مع الاتحادين الدولى والأفريقي، وإنشاء أكاديميات متخصصة لتطوير المواهب الشابة.

دعم المنتخبات الوطنية ووضع خطط طويلة الأمد لتطوير المنتخبات الوطنية فى مختلف الفئات العمرية.

والتركيز على إعداد المنتخب الأوللتحقيق نتائج مميزة فى البطولات الأفريقية والعالمية.