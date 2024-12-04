وزير الشباب يلتقي رئيس اللجنة العليا لمبادرة "كرتنا ثقافتنا"

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالدكتور جاسم الياقوت رئيس اللجنة العليا المنظمة لمبادرة "كرتنا ثقافتنا"، ونائب رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير المبادرة التي تهدف إلى تعزيز الثقافة الرياضية في الوطن العربي.

وخلال اللقاء، تم استعرض أهداف وبرامج المبادرة لتمكين الشباب العربي من الانخراط في برامجها، لما تحمله من استراتيجية تتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وبرامج جودة الحياة.

وخلال اللقاء، أكد وزير الشباب والرياضة أن المبادرة ستُطرح على طاولة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في الاجتماع القادم،لدراسة تنفيذ المبادرة في الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز الروابط الثقافية بين الدول العربية من خلال الرياضة، مشددًا على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في نشر قيم التسامح والتعاون بين الشعوب

ووجه الدكتور أشرف صبحي بالعمل علي تذليل الصعاب وتقديم التسهيلات التي من شأنها تمكين أهداف المبادرة وتطبيق برامجها في كافة محافظات الجمهورية، وذلك بعد انطلاقها من المملكة العربية السعودية وتنفيذها في مصر بناء على توصية البرلمان العربي.

ومن جانبه، وجه الدكتور الياقوت الشكر لوزير الشباب والرياضة، وقام بتسليمه الوسام الذهبي لمبادرة "كرتنا ثقافتنا"، بحضور الوفد السعودي، تقديراً لما قدمه من دعم ورعاية لاستضافة المبادرة في مصر.



تتضمن المبادرة تنفيذ مجموعة واسعة من البرامج الجديدة الفعاليات والأنشطة التي تشمل عروضًا رياضية، وفعاليات ثقافية، ومحاضرات متنوعة وورش عمل في مختلف المجالات الثقافية والرياضية، بالإضافة الى عقد جلسات تثقيفية وورش عمل حول أهمية الرياضة والثقافة، وكيفية دمجهما معًا لصالح تطوير المجتمع وتعزيز التبادل الثقافي، بالإضافة الى تنظيم عروض فنية، عروض موسيقية، معارض فنية، وفعاليات ثقافية أخرى تعكس تنوع الثقافة المصرية والعربية.

كما يتم تنظيم مسابقات متنوعة في مجالات الرياضة والثقافة مع توفير جوائز قيمة للفائزين لتشجيع المشاركة النشطة بالإضافة إلى تنظيم عروض ترفيهية متنوعة لجميع أفراد الأسرة تجمع بين العناصر الثقافية والترفيهية.

يشار إلى أن مبادرة "كرتنا ثقافتنا" حصلت على جائزة كتب السلام الدولية لما تحمله من قيم المحبة والتسامح والسلام، وتم نشر الكتاب الوثائقي الخاص بها في أكثر من 400 جامعة عربية، كما تم وضعه في المتحف العالمي لكاس العالم في قطر ومتحف كرة القدم في كازاخستان بمناسبة مرور 100 عام على دخول كرة القدم.