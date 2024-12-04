مدبولي: حجم إنفاق الدولة في قطاع الصحة خلال الـ10 سنوات الماضية بلغ تريليون جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك جولة تم عملها في 5 مستشفيات برفقة نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وهم 5 قلاع صحية تنشأها الدولة المصرية في هذا القطاع.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب اجتماع الحكومة، أن حجم الانفاق والاستثمارات في قطاع الصحة خلال الـ 10 سنوات الماضية الذي أنفقته الدولة يقترب من تريليون جنيه، وهو رد مهم جدًا كان يثار حول اهتمام الدولة بملف الصحة.

وتابع، أن انفاق مثل هذا الرقم على قطاع الصحة في صورة مشروعات كبيرة وضخمة نفذتها الدولة وستكتمل في خلال السنين القليلة القادمة يكون رد مهم جدًا مع البدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات.