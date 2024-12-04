ads
الأربعاء 04 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: الإعلان عن أخبار إيجابية في قطاع البترول والغاز الأيام المقبلة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك زيارة مهمة لـ "مواري أوتشينكلوس" رئيس شركة "بريتش بتروليوم" وتشرف بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتقيت به برفقة وزير البترول.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب اجتماع الحكومة، أنه كان هناك التزام من الشركة بالإسراع بمعدلات البحث والتنقيب والإنتاجية للحقول ومناطق الامتياز التي حصلت عليها الشركة.

وتابع: "ندعو الله أن تشهد الأيام المقبلة أخبار إيجابية فيما يخص مجالات الاكتشافات فى الغاز والبترول.

رئيس مجلس الوزراء شركة بريتش بتروليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير البترول العاصمة الإدارية الجديدة الحكومة الغاز البترول