رئيس الوزراء: الإعلان عن أخبار إيجابية في قطاع البترول والغاز الأيام المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك زيارة مهمة لـ "مواري أوتشينكلوس" رئيس شركة "بريتش بتروليوم" وتشرف بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتقيت به برفقة وزير البترول.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب اجتماع الحكومة، أنه كان هناك التزام من الشركة بالإسراع بمعدلات البحث والتنقيب والإنتاجية للحقول ومناطق الامتياز التي حصلت عليها الشركة.

وتابع: "ندعو الله أن تشهد الأيام المقبلة أخبار إيجابية فيما يخص مجالات الاكتشافات فى الغاز والبترول.