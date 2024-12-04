"توت" تطبيق إلكتروني جديد تطلقه قصور الثقافة قريبا

قال الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة بصدد اطلاق موقع وتطبيق الكتروني جديد خاص بالاطفال تحت عنوان "توت" وتستعد حاليا لإقامة مؤتمر صحفي لاطلاق التطبيق رسميا خلال الفترة القادمة

واضاف ناصف في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، إن التطبيق جاء بناء على توجيهات الدكتور احمد هنو وزير الثقافة المهتم بالمشاريع الثقافية منها المنصات والتطبيقات الخاصة بالأطفال

وأوضح ناصف، أن من صمم هذا التطبيق هو دميال مرقص مدير قصر ثقافة بيلا بشرق الدلتا، وأن الهيئة بالفعل بدأت بالتنزيل على الأبليكش أو التطبيق الجديد خمس سنوات من أعداد مجلة قطر الندى التي تُصدر عن الهيئة وسوف يتم نشر المجلات الدورية بصفة دورية شهر بشهر وسيتم الاعلان عن التفاصيل الكاملة خلال المؤتمر الصحفي الذي سيتم انعقاده قريبا.