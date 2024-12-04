رئيس الوزراء: قانون تنظيم مناطق المال والأعمال يفتح المجالات لجذب شركات دولية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك اجتماع لإقرار قانون لتنظيم مناطق المال والأعمال، مشيرًا إلى أن المسودة النهائية لهذا القانون تقريبًا شبه اكتملت ونأمل أن مجلس الوزراء يناقشه قبل نهاية هذا العام.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب اجتماع الحكومة، أن مشروع قانون تنظيم مناطق المال والأعمال يعتبر مشروعا جيدا جدًا.

وتابع، أن القانون يفتح مجالات لجذب شركات دولية وعالمية ومراكز مال وأعمال وبنوك الاستثمار الدولية تأتي لمصر وتنشئ فروعا لها من خلال هذا القانون.