رئيس الوزراء يكشف عن خطة وزارة الاستثمار لتنظيم سوق السيارات خلال 2025

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حصل على موافقة مجلس الوزراء على الرؤية المقترحة في تنظيم سوق السيارات لعام 2025، والإجراءات والأدوات التي سيقوم بها لتنظيم هذا السوق بشكل كبير جدًا.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب اجتماع الحكومة، أن كل ما يشغلنا أن تكون كل السيارات التي تدخل السوق مطابقة للمواصفات، ولها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار للسيارات.

وتابع: "نشجع الوكلاء والشركات الرسمية المعتدة فهم لهم الأولوية والأفضلية في استيراد وجلب السيارات، قائلًا: "كل ما يهمنا أن السيارة التي تدخل السوق المصري تكون مطابقة للمواصفات ويكون لها قطع غيار لازمة ومراكز الخدمة".

وأردف، أن وزير الاستثمار كان قد وضع هذه الضوابط بالشراكة مع كبار مصنعي السيارات والتجار ومراكز الوكلاء الرئيسية بحيث أن هذا الأمر ينظم هذا السوق المهم جدًا ليسير الأمر بسلاسة وسهولة مهمة جدًا.