ads
الأربعاء 04 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 19 ألف طن و1114 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، حيث تم مروؤ 10 سفن، وتم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1114 شاحنة و 165 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 492 شاحنة و137 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14500 طن بضائع، 622 شاحنة و28 سيارة. 
و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل   بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي عمان ، دليلة وAlcudia Express وغادرت ثلاث سفن وهي  Alcudia Express  ، امل و بوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2200 طن بضائع و 265 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

 كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة HELENA KOSAN.


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2110 راكب بموانيها.
 

استقبل ارصفة إكسبريس الصادرات المركز الإعلامي بضائع عامة بوسيدون تداول حركة الوارد حركة الصادرات