افتتاح مشروعات زراعية نموذجية بجامعة المنيا

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عددًا من المشروعات الزراعية بجامعة المنيا، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتحقيق الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

حيث افتتح رئيس الجامعة مشروع الصوب الزراعية التي تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية واستمع لشرح مفصل من الدكتور محمود عبد الهادي أستاذ بكلية الزراعة جامعة المنيا، عن المشروع الذى يعد محوراً من محاور الجامعة المنتجة، ويضم 17 صوبة زراعية لإنتاج محاصيل متنوعة مثل الخيار والفلفل الملون والبامية وسيتم طرحها مبكراً في شهر يناير، مع أنفاق خلفية لزراعة الكنتالوب والبطيخ ، إلى جانب زراعة الطماطم بين الصوب لتعظيم الاستفادة من المياه في الأرض لتصل إلى 19 صوبة، وهو ما يقلل الفاتورة الاقتصادية على المستشفيات، لافتا إلى أن المشروع سيتضمن وحدة لإنتاج الأسماك بطاقة تصل إلى 6 أطنان في الدورة الواحدة من 5 إلى 6 شهور .

كما افتتح رئيس الجامعة، مركز المخصبات الحيوية بجامعة المنيا لدعم الزراعة العضوية والمحاصيل الاستراتيجية وتوفير الأسمدة للمزارعين بأسعار أقل 15 % من تكلفة الأسمدة ، إلى جانب تخفيض مدخلات الإنتاج ومنع تلوث البيئة بتوفير الأسمدة الحيوية.

واستمع المحافظ لشرح حول أقسام المركز بدءا من مرحلة التعقيم والتحضير ليكون المنتج آمن ونقي وصحي تماما، مروراً بالتهوية والاكثار، والعزل والتنقية، والخلط والتعبئة، والعزل والتحصين، والغسيل والتجهيز.

كما افتتح رئيس الجامعة المشتل التعليمي بكلية الزراعة، بعنوان ( زهور الخريف DNA )، حيث استعرض الدكتور محمود عبد الهادي، مشتملات معرض الزهور الذى يُعد ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق بالجامعة والمحافظة، لكونه بمثابة لوحة فنية جمالية تضم العديد من النباتات والزهور المبهرة المحلية والعالمية، لافتاً إلى أن الهدف من المعرض جاء لإثراء العملية التعليمية بكلية الزراعة، فضلًا عن أهدافه الإنتاجية والتسويق للمجتمع الخارجي، موضحاً أن الزهرة الأساسية لمعرض الخريف نبات الأراولة بألوانها الخمسة المتنوعة ، إلى جانب مجموعة متنوعة ونادرة من الزهور والنباتات( لورا وجنزبيل وعرق سوس وكوكيا وصبار واجلومنيا وجهنميه)، والعديد من النباتات المزهرة المختلفة.