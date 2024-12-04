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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: إعلان خطة طروحات جديدة الأسبوع المقبل بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك لقاءات مع عدد كبير من الشركات الدولية التي بدأت دراستها التفصيلية لبدء الاستثمار في مصر في قطاعات مهمة جدًا مثل السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب اجتماع الحكومة، أنه خلال الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن خطة الطروحات الجديدة، حيث سيتم الإعلان عن شركات في مجال القطاع المصرفي وقطاع الصناعة والأدوية والقطاعات المختلفة في قطاعات مختلفة.

وتابع، أنه في إطار هذه الخطة سيتم طرح من 3 لـ 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، سيتم طرحها في البورصة المصرية.

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