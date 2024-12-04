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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: عدد من الشركات الدولية بدأت دراستها التفصيلية للاستثمار في مصر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم إطلاق أول رحلة في خط الرورو، والذي يدعم منظومة الصادرات المصرية وتحديدًا الصادرات الغذائية والخضر والفاكهة والمواد الغذائية بما يمثل نقلة نوعية.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب اجتماع الحكومة، أنه تم رفع العلم المصري على سفينة وادي العريش كجزء من زيادة قوة الأسطول المصري.

وأوضح، أنه في نفس الوقت كان هناك لقاءات مع عدد كبير من الشركات الدولية التي بدأت دراستها التفصيلية لبدء الاستثمار في مصر في قطاعات مهمة جدًا مثل السيارات والطاقة الجديدة والمتجددة.

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