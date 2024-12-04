رئيس جامعة الفيوم يتفقد اختبارات الدراسات العليا بكلية الطب

تفقد الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم يرافقه الأستاذ الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أعمال اختبارات الدراسات العليا بكلية الطب، بحضور الأستاذ الدكتور نجلاء الشربيني القائم بأعمال عميد كلية الطب، والأستاذ الدكتور هدير محمود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٤م.

وخلال مرور رئيس الجامعة على لجان الاختبارات الخاصة بالدراسات العليا بمختلف الأقسام بكلية الطب في درجتي الماجستير والدكتوراه تم الاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية وبلغ عدد طلاب الدراسات العليا ١٣١ طالبًا في مرحلة الماجستير و ٤٦ طالبًا في مرحلة الدكتوراه.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة توفير الجو الملائم لأداء الامتحان من حيث الهدوء وتوافر أستاذ المادة وأيضًا توافر اللجان الخاصة بذوي الهمم.