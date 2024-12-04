جامعة المنوفية تستقبل أمين عام المجلس الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والأستاذ محمد موسى نائب محافظ المنوفية، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مجلس الجامعة، ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

يأتي هذا اللقاء على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر الذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعنوان "المسؤولية المجتمعية للجامعات في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، آفاق ورؤى مستقبلية"، تحت إشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويرأس المؤتمر الدكتورة رانيا عزمي، ومقرري المؤتمر الدكتور مجدي مطر، والدكتورة هبة الغتمى، كما سيتم عقب افتتاح فعاليات المؤتمر انعقاد جلسة المجلس الأعلي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي تستضيفه اليوم جامعة المنوفية.

رحب رئيس الجامعة بضيوف الجامعة للمشاركة في فعاليات المؤتمر السنوى للقطاع، والذي يشهد العديد من الجلسات الهامة لإلقاء الضوء على أبعاد المسؤولية المجتمعية في ضوء توجهات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، واستعراض دور الجامعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، بالإضافة إلي تعزيز أوجه التعاون والشراكات المحلية والدولية بين الجامعات.

وعقب مراسم الاستقبال توجه رئيس الجامعة والضيوف إلى قاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع الكليات.