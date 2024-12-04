غدًا.. مكتبة القاهرة الكبرى تناقش غرفة سرية

تنظم مكتبة القاهره الكبرى برئاسة يحيى رياض يوسف مدير المكتبة غدا الخميس في الخامسة مساءً ندوة ثقافية لعرض ومناقشة المجموعة القصصية "غرفه سرية" للكاتب والإعلامي طارق طارق عبد الفتاح بقصر الأميرة سميحة كامل.

يذكر أن قصر الأميرة سميحة كامل يقع في شارع محمد مظهر بضاحية الزمالك بالقاهرة والأميرة سميحة كامل بنت السلطان حسين كامل اللى حكم مصر بين سنين 1914-1917 لما اشترت الأميرة سميحة كامل القصر سنة 1942، وعاشت فيها لغاية وفاتها فى سنة 1984 ميلادية و تم تحويل القصر لمكتبة القاهرة الكبرى التى افتتحت سنة 1995 كواحدة من أكبر المكتبات العامة بمصر.