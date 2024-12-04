رئيس الوزراء: مصر قدمت أكثر من 25 ألف شاحنة مساعدات لغزة بـ 370 ألف طن مواد غذائية وطبية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في إطار دعم مصر المستمر لغزة وأشقائنا الفلسطينيين، فأنه تم تنظيم مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب اجتماع الحكومة، أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة كانت الأرقام والاحصائيات كاشفة أن هناك أكثر من 25 ألف شاحنة خرجت من مصر لقطاع غزة خلال العام الماضي في الأزمة الفلسطينية.

وتابع، أن مصر قدمت أكثر من 370 ألف طن من مواد غذائية وطبية وإغاثية خرجت من مصر لدعم الأشقاء في فلسطين، ومصر لم تتوان عن بذل كل جهدها لدعم الأشقاء في فلسطين.