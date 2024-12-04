"المنشاوي" يلتقي مجلس اتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية الجديد

التقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، اليوم الأربعاء ٤ من ديسمبر، مع مجلس اتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية، للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ برئاسة الطالب أحمد محمد عبدالعال، ونائب رئيس الاتحاد الطالبة حبيبة محمد حمدي، وبحضور أمناء، وأمناء مساعدي اللجان العليا (الأسر، الفنية، الرياضية، الثقافية، الاجتماعية، العلمية الجوالة).

حضر اللقاء؛ الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والأستاذ مصطفى حسن أمين عام الجامعة الأهلية، والدكتورة رحاب الداخلي المستشار الإعلامي لرئيس جامعة أسيوط، والدكتورة شيرين عبد الغفار الأستاذ المساعد بكلية الألسن واللغات، والأستاذ ميسرة أحمد ثابت، والأستاذة هبة حجازي مسئولي رعاية الشباب.

وفي مستهل اللقاء، قدّم الدكتور أحمد المنشاوي؛ التهنئة لأعضاء مجلس اتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية، مشيدًا بالأجواء الديمقراطية التي جرت فيها الانتخابات، والتي عكست وعي الطلاب، وحرصهم على المشاركة الإيجابية في الأنشطة الجامعية، موضحًا أن مجلس اتحاد الطلاب لديه مسئولية تمثيل طلاب الجامعة، والقناة التي يتم من خلالها رفع مقترحات، وأفكار الطلاب، واحتياجاتهم؛ لإدارة الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي: إن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب؛ باعتبارهم ركيزة أساسية في خطة الدولة، واستراتيجيتها، من خلال دعمها لهم بشكلٍ غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية استطاعت بمؤسساتها القوية، وجيشها؛ الحفاظ على نفسها قوية متماسكة، تسير قُدمًا -بكل قوة- نحو عملية التنمية الشاملة، والارتقاء بجودة حياة المواطن، والعدالة، والمعرفة، والابتكار، ونظام بيئى مستدام، والحوكمة، والسلام، والأمن المصري.

وأشار رئيس جامعة أسيوط؛ إلى ما تشهده منظومة التعليم العالي من تطور ملحوظ، وتوفير أنماط مختلفة من التعليم، مشيداً بما تقدمه جامعة أسيوط الأهلية من تعليم عالٍ متميز يواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة باستمرار، من خلال برامجها الدراسية المتميزة، ومؤكدًا أن الجامعات الأهلية تعد أحد المسارات التعليمية غير الهادفة للربح، والتي توسعت فيها الدولة المصرية مؤخرًا؛ برعاية كبيرة، ودعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تتيح تعليمًا متميزًا لتخصصات متداخلة مطلوبة؛ لمواجهة تحديات الحاضر، وتغيرات سوق العمل السريعة.

وأكد الدكتور المنشاوي؛ دعمه الكامل لاتحاد الطلاب، وتلبية متطلباتهم، وحَثّهم على مواصلة العمل، والجهد، والعطاء، وأن يتطلعوا دومًا للأفضل، وإلى الوصول إلى النماذج المشرفة فى مجال تخصصهم، والإفادة منها، كما طالبهم؛ بالمحافظة على الإنجازات العظيمة، والتنمية الكبيرة، والتطور الهائل الذي تشهده مصر الآن، وكذلك المحافظة على قوة، ووحدة، وتماسك الدولة المصرية، والفخر بجيشها الوطني القوي، ومؤسساتها الراسخة، متمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم؛ العملية، والأكاديمية، والمهنية.

ودعا الدكتور أحمد المنشاوي؛ أعضاء المجلس الجديد إلى العمل بروح الفريق الواحد، وأن يكونوا -دومًا- مصدرًا لنشر الإيجابيات، والأمل بين زملائهم، ودعاهم إلى التسلح بالوعي والمعرفة؛ للرد على الأكاذيب، والشائعات، والفتن التي تعصف بالدولة المصرية.

ومن جانبه، تقدّم الدكتور نوبي محمد حسن؛ بخالص الشكر للدكتور أحمد المنشاوي؛ على دعمه، ورعايته لهذه التجربة الديموقراطية الحرة، والناجحة للممارسة الانتخابية، مؤكدًا أن دور اتحاد الطلاب لا يقتصر على تمثيل زملائهم فقط، بل يمتد إلى عملية المشاركة في صُنع القرارات داخل الجامعة، فمجلس اتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية أصبح له دور محوري، ورئيسي في إدارة الجامعة، من خلال؛ طرح رؤاهم، وأفكارهم، ومناقشتها مع الإدارة العليا، معلنًا فى هذا الصدد؛ عن تخصيص غرفتين (اجتماعات وإدارة) لمجلس اتحاد طلاب الجامعة؛ لتكون مقرًا لهم؛ لممارسة مهامهم، والتواصل مع زملائهم، وتلقي أية مقترحات من شأنها الارتقاء بالجامعة الأهلية بأسيوط، وتحقيق رؤيتها ورسالتها، مشيرًا أنه من المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة؛ مزيدًا من الأنشطة الطلابية، والفعاليات، والمسابقات، في مختلف المجالات؛ الثقافية، والعلمية، والاجتماعية، وذلك تحت إشراف الدكتورة شيرين عبدالغفار.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء مجلس اتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية؛ بالدعم المستمر الذي تقدمه إدارة الجامعة للاتحاد، والتواصل المستمر معهم، والاستماع إلى أفكارهم وتبنيها، وفتح باب النقاش في حوار يتسم بالديمقراطية، وروح الأبوة.

ومن جانبه، أعرب أحمد محمد عبدالعال رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية؛ عن تقديره لدعم الجامعة المستمر للطلاب على كافة المستويات، موجهًا خالص الشكر للدكتور أحمد المنشاوي، وللدكتور نوبي محمد حسن، علي رعايتهم ودعمهم للعملية الانتخابية التي تكللت بالنجاح، متمنيًا أن يكون مجلس اتحاد الطلاب على قدر الثقة التي أعطاها لهم زملائهم، وأن يكونوا حلقة الوصل بينهم، وبين إدارة الجامعة.

ووجهّت؛ حبيبة محمد حمدي نائب رئيس الإتحاد؛ خالص الشكر لإدارة الجامعة، والتي أتاحت للطلاب تجربة ديموقراطية حقيقية، مشيرًة أن مجلس اتحاد الطلاب بصدد وضع خطة منظمة؛ لممارسة الأنشطة، والفعاليات المختلفة والهادفة، وذلك بالتعاون مع إدارة الجامعة.

