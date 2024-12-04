تشريح جثة إمام لقي مصرعه في مشادة كلامية مع شقيقه بالشرقية

الأربعاء 04/ديسمبر/2024 - 05:14 م

قررت نيابة الزقازيق اليوم تصريح جثة خطيب وإمام بإدارة أوقاف القنايات بمحافظة الشرقية لفظ أنفاسه الأخيرة إثر مشادة كلامية مع شقيقه بسبب خلافات بينهما على الميراث، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطاراً من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بورود بلاغًا من مستشفى الزقازيق العام بوصول " رضا إ أ ع" 54 عامًا خطيب وأمام بإدارة القنايات التابعة لمديرية أوقاف الشرقية جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أنه على إثر حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وشقيقه إثر خلافات بينهما على ميراث" شقة" حدثت بينهما مناوشات، وبعد خروج الخطيب والإمام من المنزل سقط مغشيا عليه أمام المنزل جثة هامدة.

و تحفظت الأجهزة الأمنية على شقيق المتوفى لتسببه في الوفاة، وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه، وبالعرض على نيابة مركز الزقازيق قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.