بعرضين كاملي العدد.. استقبال حافل للفيلم الصومالي "قرية قرب الجنة" بمهرجان مراكش

شهد الفيلم الصومالي “قرية قرب الجنة” للمخرج مو هاراوي عرضين كاملي العدد في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدورة الـ21 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بحضور هاراوي ومدير التصوير المصري مصطفى الكاشف، حيث أعقبت الفيلم ندوة أجابا عن أسئلة الحضور حول تحضير الفيلم وتصويره في الصومال.

الفيلم كان قد تلقى دعماً من مهرجان مراكش في دورته السابقة، حيث فاز بمنحة ما بعد الإنتاج (20 ألف يورو) من ورش أطلس بالمهرجان، وأشاد المشاركون في الورشة بالأجزاء التي عُرضت من الفيلم، وبشكل خاص التصوير السينمائي لمصطفى الكاشف.

تدور أحداث فيلم قرية قرب الجنة في قرية صومالية تمر بظروف عاصفة، ويجب على عائلة أُعيد لم شملها حديثًا التنقل بين تطلعاتهم المختلفة والعالم المعقد المحيط بهم. الحب والثقة والمرونة ستدعمهم خلال مسارات حياتهم.

العرض العالمي الأول للفيلم جاء في قسم نظرة ما في الدورة الـ77 من مهرجان كان السينمائي حيث تمتع بشعبية واسعة النطاق وعروض مزدحمة ويعُد أول فيلم على الإطلاق تم تصويره في الصومال ويشارك في المهرجان.

انطلق الفيلم بعد ذلك في مسيرة طويلة من المهرجانات الدولية، حيث شهد مؤخرًا عرضه الأول بأمريكا الشمالية في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، ثم عُرض في عدة مهرجانات منها: مهرجان ميونخ السينمائي الدولي، ديربان السينمائي الدولي، وملبورن السينمائي الدولي.