بعد "سيئة جارية".. الأزمات تطارد شيرين عبدالوهاب بنهاية 2024

عُرفت المطربة شيرين عبدالوهاب بأزمتها المتتالية على مدار السنوات القليلة الماضية، والتي كان آخرها الموقف المحرج الذي تعرضت له خلال حفلها الأخير في الكويت حيث قالت "سيئة جارية" بدلًا من "صدقة جارية" عن الملحن الراحل محمد رحيم.

شيرين عبدالوهاب: يا جماعة ماحدش يخليني أتكلم في المايك

أثارت المطربة شيرين عبدالوهاب جدلًا واسعًا بعد حفلها الأخير في الكويت، عندما قالت: "محمد رحيم كان عامل لي مشاعر، ووتر حساس، وصبري قليل، وأنا في الغرام، إذا بتعزوني ممكن تقرأوا له الفاتحة كلنا كدا، خلينا نعمل سيئة جارية".

وتابعت: "يا جماعة ما حدش يخليني أتكلم في المايك هيسيبوا كل حاجة وهتبقي ترند دلوقتي، يا ريت اللي ينزل الفيديو دا أنا بعتذر ما تخلونيش أتكلم، أنا فضيحة، لخبطوني حسيت إني أنا ضايقتكم".

نقابة المهن الموسيقية تستدعي شيرين عبدالوهاب للتحقيق بعد تصريحاتها الأخيرة

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بيانا صحفيا، بعد أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة وإثارتها جدلا واسعا، خلال حفلها في الكويت بعد حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم عندما قالت للجمهور: "محمد رحيم عمل لي أغنيات حلوة كتير، منها مشاعر وصبري قليل والوتر الحساس، ممكن تقرأوا له الفاتحة كلنا عشان تبقى سيئة جارية".

وقال النقيب العام للمهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل في بيان صحفي: على مدار يومان كاملان وأنا أُشاهد فيديو الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال حفلتها بدولة الكويت الشقيقة والحبيبة، وحكَّمت العقل والقلب كثيرا فيما قيل على لسانها صوتا وصورة أمام الجمهور والفرقة الموسيقية والكاميرات.

تامر حسني يدافع عن شيرين عبدالوهاب

دعم الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام” الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد تصريحاتها الأخيرة، قائلا: “واثق إنها ذلة لسان من شيرين لأنها من أكثر الناس اللى بتحب محمد رحيم الله يرحمه ومن أكثر الناس اللى عارفة قيمته لأن قيمته كبيرة، بالإضافة إلى أنها اعتذرت على المسرح فى وقتها ونيتها كانت تكريم وطلبت الفاتحة من الجمهور، إنما بقى التوتر الشديد والصدمة الكبيرة اللى مستحوذة على الدكتور طاهر أخو رحيم مخليينه فى حالة نفسية صعبة جدا ربنا ما يوريها لحد، مخليينه مش عارف يفكر بأحسن شكل لفراق أخيه اللى كان كل شىء فى حياته، ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء”.