إحالة أوراق سفاح النساء بالغربية إلي فضيلة المفتي

أصدرت الدائرة الأولي بجنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المستشار السيد شكروعضوية كل من المستشار محمد الغريب والمستشار حسام عبد الباسط والمستشار محمد صلاح اليوم في محاكمة "عبد ربه.م" والمعروف إعلاميا بسفاح زفتي بإحالته أوراقه إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي بإعدامه لاتهامه بإنهاء حياة 5 سيدات وتمزيقهم إلي أشلاء والقاء جثث ضحاياه في مياه نهر النيل

كما استمعت هيئة المحكمة إلي مرافعة النيابة العامة ومحامين الدفاع عن المجني عليه والمتهم.

وكان في الجلسة السابقة قد انهار المتهم ودخل في نوبه من البكاء والندم أثناء نظر جلسة محاكمة عقب استخراجه من داخل قفص الاتهام.

وكانت هيئة المحكمة طالبت محامين الدفاع عن المتهم منهما منتدب ومتطوع بأهمية تجهيز كافة المستندات المطلوبه للدفاع عنه مؤكدا علي الموقف العادل لأعضاء هيئة المحكمة للتحقيق القصاص العادل.



و كشف تقرير إحالة المتهم بإنهاء حياة سيدات الغربية من ضحاياه عن ارتكاب وقائعه بعد استدراجهم وممارسة الرذيلة معهم خلال فترة الزمنية من (م2020-2024م) حال فترة عمله كالشيف باحدي الفنادق السياحية استخدام أدوات حادة منها "سكينتان وساطورين "وازهاق أرواحهم بقصد القتل العمد والترصد طوال 4 سنوات.

وكان المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية الأسبق أعطي قراره إلي رئيس نيابة مركز زفتي بإحالة المدعو "ع.م.ه "36 سنة سفاح الغربية الجديد الي المحاكمة الجنائية العاجلة والمتهم بإنهاء حياة 5 سيدات وتمزيق جثامينهم إلي أشلاء ورميها في مياة ترعه الخضراوية الواصلة بين محافظات المنوفية والقليوبية والغربية بطول فرع نهر النيل دمياط.

وكان ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية نجحوا في ضبط الجاني عقب ارتكابه واقعه إنهاء حياة السيدة الضحية الرابعة وتمزيق جثمانها وإلقاء أشلاءها في مياه نهر النيل وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

وكانت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة امرأة مجهولة الهوية ومقطعة، وملقاه بأماكن متفرقة في ترعة الخضراوية التابعة لمركز زفتي.

كما باشرت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية بالانتقال رفقة الإنقاذ النهري لمسرح الجريمة وبعد التحريات الأولية، تبين أن الجثة لامرأة ومقطعة لأشلاء، كما تمكنت الشرطة بمساعدة رجال الإنقاذ النهري في العثور علي اليدين والرجلين مقطعة من الركبة للأطراف بترعة الخضراوية لكفر حسان.

كما تم البحث عن باقي أجزاء الجثة وتم تحديد هوية الجاني وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة قتل 5 فتيات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة تم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين إستكمال التحريات.