الوفد: الشائعات من أخطر الأسلحة الموجَّهة لهدم الدول

قال الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، إن الشائعات تُعتبر واحدة من أخطر الأدوات التي تُستخدم لهدم الدول، لأنها تُحدث تأثيرًا كبيرًا على الأفراد والمجتمعات من خلال التلاعب بالعقول والعواطف، مشيرا إلى أنها تُستخدم لنشر الفوضى، زعزعة الاستقرار، وتقويض الثقة في المؤسسات الوطنية، وقدرة الدولة على حماية مصالح المواطنين.

وأضاف "الهضيبي"، أن منصات التواصل الاجتماعي باتت تربة خصبة لنشر الشائعات بسرعة واسعة النطاق، حيث يتم استغلال سهولة مشاركة الأخبار والمعلومات لنشر الأكاذيب التي قد تؤدي إلى تفكك المجتمعات وزيادة الانقسامات الداخلية، وزعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وأكد سكرتير عام الوفد، ضرورة تعزيز الوعي الإعلامي والشفافية الحكومية من خلال تقديم المعلومات الصحيحة بسرعة لمنع انتشار الأكاذيب، مطالبا بفرض عقوبات رادعة لمروجي الشائعات من خلال تتبعهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز دور الصحافة المسؤولة في كشف الحقيقة.

ودعا النائب ياسر الهضيبي، الشعب المصري إلى إدراك تحديات المرحلة والمخططات الموجهة ضد الدولة المصرية والتصدى لها من خلال الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية والالتفاف حول القيادة السياسية والدولة حتى تتمكن من تخطى التحديات التي تواجهها والتي تستهدف النيل من استقرارها من خلال الترويج للشائعات التي تستهدف التشكيك في مواقف الدولة وانجازاتها.