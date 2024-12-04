نائب محافظ المنوفية يشهد فعاليات مؤتمر المسؤولية المجتمعية للجامعات| صور

شهد محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، حضور فعاليات مؤتمر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة "المسؤولية المجتمعية للجامعات في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي" ( آفاق ورؤى مستقبلية ) بقاعة الاجتماعات بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، بحضور الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المؤتمر، الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء وأساتذة الجامعة وطلابها.

حيث بدأت فعاليات المؤتمر بعزف السلام الجمهوري أعقبة تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وخلال كلمته نقل نائب المحافظ تحيات وتقدير محافظ المنوفية للحضور والذي يؤكد على أهمية الدور الفعال والحيوي لجامعة المنوفية في المشاركة في خطط التنمية بربوع المحافظة كونها ذات صرح متميز وعملاق من صروح التعليم، فضلاً عن سعيها الدؤوب في تحقيق تنمية مجتمعية بالإضافة إلى خططها المستقبلية نحو التوسع في إقامة العديد من المشروعات الاستراتيجية الهامة بالإضافة إلى مجالات البحث العلمي.

وعلى هامش المؤتمر تفقد نائب المحافظ ورئيس الجامعة المعرض المقام لعرض نماذج من أنشطة وبرامج الطلاب بمختلف التخصصات على مستوى الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الهدف من المؤتمر هو التعرف على فلسفة وأبعاد المسؤولية المجتمعية في ضوء توجهات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وإبراز دور الجامعة في التنمية المستدامة و المواطنة العالمية، بالإضافة إلي تعزيز أوجه التعاون والشراكات المحلية والدولية بين الجامعات ومناقشة العديد من المحاور منها الحوكمة الجامعية واستدامة المسؤولية المجتمعية، والإدارة الجامعية وتحديات المسؤولية المجتمعية، الاتحادات والمجالس الطلابية وبناء المسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى أساليب وطرق تعليم المسؤولية ، مثمناً جهود المحافظ الداعمة في تقديم التيسيرات اللازمة وحرصه على التعاون الدائم والمثمر في دعم الجامعة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق الأهداف التنموية التي تقودها الدولة المصرية نحو بناء الإنسان المصري.

وفي نهاية المؤتمر، قدم رئيس جامعة المنوفية دروعاً تذكارية لمحافظ المنوفية ونائبه تقديرا لدورهم، فيما تم تكريم عدد من أساتذة الكليات وبعض المؤسسات المجتمعية.

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