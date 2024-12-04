محافظ كفرالشيخ يشهد فعاليات الندوة التوعوية لتنظيم الاتصالات

شهد، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات ندوة توعوية حول الأمن السيبراني وحماية حقوق المستخدمين، والتي نظمها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع محافظة كفرالشيخ، وذلك بقاعات الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ.

وقد حاضر في الندوة الدكتور مهندس محمد عزت الحماحمي، كبير خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس سامح سعيد، مدير إدارة حماية حقوق المستخدمين.

وأكد محافظ كفرالشيخ على دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحيوى والفعال في حماية حقوق المستخدمين، خاصة أن التكنولوجيا في العقدين الأخيرين قد جلبت فوائد عديدة، لكنها استُخدمت أيضًا بطرق ضارة للبشرية، محذرًا من الرسائل الإلكترونية الوهمية التي تهدف إلى النصب والاحتيال، مطالبًا بضرورة التوعية بهذا الشأن لضمان حماية المواطنين من المخاطر المحتملة، داعيًا إلى استخدام التكنولوجيا بشكل إيجابي في مجال البحث العلمي لتحقيق التقدم والازدهار.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن تنظيم هذه الندوات التوعوية يأتي في إطار جهود المحافظة لبناء مستقبل رقمي أكثر أمانًا، وتمكين مسؤولي المحافظة من الحفاظ على حماية البيانات وتأمين المعلومات على جهاز الحاسب الآلي وعبر الإنترنت، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، مع السعي لإرشاد المشاركين بكيفية مواجهة تحديات الأمن المعلوماتي وغرس عقلية اليقظة والقدرة على اتخاذ الخطوات السليمة للحفاظ على سلامة بيئة العمل من مخاطر الإنترنت المتنوعة، كما تشمل الندوات التوعية بحقوق المشاركين وواجباتهم، وطرق التعامل مع شركات الاتصالات، والاستفادة من منصات التحول الرقمي للحصول على هذه الحقوق.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية التوعية بحقوق المستخدمين من كافة فئات المجتمع في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وأهمية الدور البارز للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) في التوعية بمخاطر جرائم المعلومات والاحتيال والابتزاز الإلكتروني وطرق التعامل مع هذه الجرائم، معربًا عن تطلعه لتنظيم المزيد من المبادرات التوعوية في مجال الأمن السيبراني لتشمل كافة شرائح المجتمع، بما يعزز من قدراتهم على مواجهة التحديات الرقمية وحماية بياناتهم الشخصية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد الحماحمي، أن هذه المحاضرات تساهم في تعزيز معرفة المواطنين بالمخاطر السيبرانية، حيث تتناول التعريف بالمشهد العالمي للأمن السيبراني وأبرز المخاطر، بالإضافة إلى أساليب التصيد والاحتيال الإلكتروني التي تتعرض لها المؤسسات، مؤكدًا على أهمية حماية البيانات الرقمية ودور الفرد في الحفاظ على الأمن السيبراني، انطلاقًا من حس المسؤولية المشتركة والمواطنة الرقمية، بما يسهم في خلق بيئة أكثر أمانًا ووعيًا في مواجهة التحديات الرقمية.

وأكد المهندس سامح سعيد، خلال محاضرته أهمية توعية المواطنين بالوسائل الرقمية التي أتاحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحماية حقوقهم وتلافي أي ممارسات ضارة بحقهم في التمتع بخدمات الاتصالات في ظل بيئة تنافسية آمنة.

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